Rapina a mano armata nel supermercato, catturato uno dei due malviventi

Ennesima rapina ai danni del Conad City davanti all'ospedale Infermi di Rimini dove, nel tardo pomeriggio di mercoledì, due malviventi sono entrati in azione. Secondo le prime ricostruzione, intorno alle 18, un uomo col volto travisato è entrato nel supermercato armato di cacciavite e pistola minacciando il personale delle casse per poi arraffare i contanti nel cassetto. Qualcosa, però, è andato storto e sono stati gli stessi dipendenti a mettere in fuga il malvivente che all'esterno del Conad sembra abbia avuto un complice al quale ha passato soldi e armi. Nel frattempo sul posto sono accorse le pattuglie della polizia di Stato e dei carabinieri coi primi che sono riusciti a bloccare il rapinatore mentre, del secondo, non è stata trovata traccia. Il malvivente è stato portato in Questura mentre sono in corso le ricerche del complice.