Rapinatore solitario razzia una farmacia all'ora di chiusura

Rapinatore solitario in azione, nella serata di venerdì, con il malvivente armato di un coltello che ha preso di mira una farmacia. L'uomo, col volto coperto da un cappellino, è entrato in azione poco prima delle 20 quando la Farmacia Comunale di via Flaminia stava per chiudere. Secondo quanto emerso, senza dire una parola e brandendo il coltello, il rapinatore si è diretto verso la cassa e dopo aver fatto man bassa di contanti è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Dalla farmacia è scattato l'allarme che ha fatto accorrere i carabinieri. Dai primi accertamenti il bottino ammonterebbe ad alcune centinaia di euro e, al momento, sono in corso le indagini dell'Arma con gli inquirenti che hanno acquisito le immagini delle telecamere a circuito chiuso con la speranza che dai fotogrammi possano emergere elementi utili ad identificare il malvivente.