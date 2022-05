"Pistola in faccia mi hanno rapinato alla fermata dell'autobus"

Rapina a mano armata in pieno giorno, nel pomeriggio di lunedì, con la vittima che ha raccontato di essersi visto puntare una pistola in faccia dai malviventi. Il colpo è andato in scena verso le 15.30 sulla via Emilia, alla fermata dell'autobus tra Santa Giustina e Santarcangelo, ai danni di un cittadino pakistano. Secondo il racconto del rapinato, l'uomo era in attesa dell'arrivo del mezzo pubblico quando davanti a lui si è fermata una vettura. Il passeggero, dopo aver abbassato il finestrino, avrebbe puntato l'arma contro il pakistano obbligandolo a consegnargli il portafoglio per poi fuggire a tutta velocità. La vittima, terrorizzata, ha chiesto aiuto ai carabinieri e sul posto si sono precipitate le gazzelle dell'Arma. Secondo quanto emerso, il bottino sarebbe misero: una cinquantina di euro in tutto. Il rapinato ha poi fornito ai carabinieri alcune idicazioni sull'autore ma, nonostante le ricerche, l'auto dei malviventi non è stata trovata. Sono in corso gli accertamenti degli inquirenti dell'Arma per ricostruire con esattezza la vicenda.