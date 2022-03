Razzia nel vivaio, due ladri fermati con refurtiva per 5mila euro

Un controllo stradale, da parte dei carabinieri della Compagnia di Riccione, è stato fatale per due malviventi che avevano appena ripulito un vivaio di Morciano di Romagna. I militari dell'Arma, dopo aver intimato l'alt alla vettura sulla quale viaggiavano un 42enne eun 58enne, hanno notato il veicolo carico di materiale da giardinaggio. Un approfondimento sulla marce, del valore di 5mila euro, ha permesso di scoprire che era stata appena rubata. I malviventi sono stati denunciati a piede libero e, la refurtiva, consegnata al legittimo proprietario. Stessa fine per un 48enne che, in seguito a una perquisizione, è stato trovato in possesso di un fucile da caccia e una idropulitrice risultati provento di un furto messo a segno nei mesi precedenti.