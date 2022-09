Restyling delle strade di Verucchio, parte il piano di asfaltature per 230mila euro

E’ scattato qualche giorno fa sul territorio verucchiese un “Piano Asfalti” da 230.000 euro che andrà a interessare diverse arterie del capoluogo e delle frazioni. “I lavori comprenderanno anche tratti di marciapiedi e parcheggi, dove ammalorati, e vanno a coordinarsi con un analogo intervento che nei prossimi giorni metterà in essere Hera nelle vie che negli ultimi mesi sono state al centro di opere da parte della stessa” spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Cardinali. Le zone interessate dalla riasfaltatura sono il viale del cimitero, la stradina laterale al Centro Civico, via Dogana, via Foschi e via Monte dei Gigli. il parcheggio delle scuole elementari Gianni Rodari, i parcheggi fiancheggianti via Casale e i marciapiedi di via Terracini e di via Casale lato monte. Hera interverrà invece su via Marty, via Don Sturzo, un tratto di via Curiel, in via Pieve e in un tratto di via Borgo in zona Lavatoio.