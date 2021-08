Rete idrica, rottura a una condotta: tecnici al lavoro, possibili disagi

Il guasto non comporta particolari disagi, ma potrebbero verificarsi interruzioni di servizio

I tecnici del Gruppo Hera sono al lavoro per effettuare una riparazione alla rete idrica di Morciano, dopo che nella tarda mattinata di giovedì si è verificata una rottura ad una condotta. Al momento il guasto non comporta particolari disagi, ma dalla prima parte del pomeriggio di giovedì, nell’abitato, potrebbero verificarsi interruzioni di servizio. Hera è impegnata per riparare il guasto il più brevemente possibile ed il ripristino della completa regolarità del servizio dovrebbe avvenire entro le 20 di questa sera.

L’azienda ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.