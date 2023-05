Riaperta completamente l'A14 ma restano code e rallentamenti, treni ancora fermi

Dopo gli allagamenti che avevano reso necessario chiudere completamente l'A14 tra Cesena e Imola, nella mattinata di venerdì l'autostrada è stata riaperta permettendo il transito dei veicoli da e per Bologna. Una situazione che, però, registra code e rallentamenti in quanto in alcuni tratti delle zone cesenati, forlivesi e ravennati si procede su una singola corsia in quanto gli operai sono ancora al lavoro per ripristinare la sede stradale.

Resta invece interrotta la circolazione ferroviaria e, per tutta la giornata di venerdì, prosegue la riduzione del numero di corse, le deviazioni e i rallentamenti per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali che percorrono la linea AV e la linea convenzionale fra Firenze e Bologna. La riprogrammazione si rende necessaria per gli effetti anche sulle infrastrutture ferroviarie del forte maltempo e degli allagamenti che continuano a interessare l’Emilia-Romagna.



Rallentamenti e cancellazioni si ripercuoteranno tuttavia su tutta la circolazione lungo la dorsale nord-sud, sull'asse Milano-Roma e Venezia-Roma. E’ ripresa la circolazione fra Bologna e Imola per il trasporto regionale, da domani sarà riattivata anche la circolazione tra Imola e Faenza. Resta sospesa sulla direttrice Adriatica tra Faenza e Rimini e sulle linee Bologna-Ravenna, Ferrara-Ravenna-Rimini, Faenza-Ravenna, Faenza-Marradi.



Alcuni treni a lunga percorrenza da e per la Puglia seguiranno il percorso via Bologna-Firenze-Roma-Caserta-Foggia con un aumento dei tempi di percorrenza. E' assicurata la circolazione degli treni Intercity notte, seppur con deviazioni di percorso che possono provocare maggiori tempi di viaggio fino a tre ore.