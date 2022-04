Riccione brinda al pienone di Pasqua: "Conferma del forte appeal"

“Grande successo per il week end di Pasqua con la conferma del forte appeal di Riccione per i turisti che dopo due anni di ristrettezze e pandemia, hanno scelto di lasciarsi alle spalle l’inverno per andare incontro alla vasta offerta del nostro territorio. Pieni il centro, le spiagge, gli alberghi, pieni i bar e ristoranti. Il sole, nonostante le temperature non ancora primaverili, ha accompagnato una città addobbata a festa con eventi di grande richiamo. Segnali della preview per la prossima stagione che ritengo possa essere ottima, e i segnali ci sono tutti”. Così l’assessore al Turismo Cultura Eventi, Stefano Caldari che prosegue “Bellissimo il colpo d’occhio in viale Ceccarini e in viale Dante fino ai lungomari, piazzale Roma e la zona porto prese d’assalto dai turisti e da moltissimi proprietari di seconde case. Molti turisti hanno assistito meravigliati alla spettacolare performance di danza aerea di piazzale Roma il giorno di Pasquetta e risposto con entusiasmo alle eccezionali mostre inaugurate la scorsa settimana di McCurry e Rabarama. Famiglie e bambini hanno letteralmente riempito il parco della Resistenza per il ritorno della Caccia all’Uovo. E il ponte del 25 aprile sono certo non sarà da meno per le proposte eterogenee che come amministrazione abbiano messo in campo a conferma di una straordinaria programmazione sempre, e questo mi piace ribadirlo, a stretto contatto con gli operatori, le associazioni e comitati della città”.

Boom per la mostra Steve McCurry Icons che a soli cinque giorni dall'apertura al pubblico ha sfiorato un migliaio di visitatori con 770 biglietti staccati nei giorni da sabato, domenica e lunedì raggiungendo il picco di 300 ingressi nel giorno di Pasqua. Molto fotografata e ripresa sui social anche la mostra Rabarama allestita nei giardini di Villla Mussolini e inaugurata sabato 16 aprile. E il ricco calendario di proposte prosegue da questa settimana fino al prossimo week end con il Beach Line Festival in corso sulla spiaggia di Riccione con oltre mille giovani pallavolisti stranieri lungo 210 campi sulla sabbia. Atleti e accompagnatori e organizzazione rimarranno nella Perla Verde fino al 24 aprile. Dal mare al centro storico con un altro ritorno. Io, tu e le rosole è la festa che animerà dal 23 al 25 aprile i viali e vicoli del borgo di Riccione Paese in occasione della Festa del Beato Alessio. Un progetto del Comitato Riccione Paese a promozione di una specialità tipica della tradizione romagnola, il cassone con le rosole. Nelle suggestive casine, i visitatori potranno scoprire i sapori e i profumi del passato e conoscere la cultura del cibo povero del territorio locale. In Corso F.lli Cervi sarà allestito il mercatino artigianale, mentre piazzetta Parri e piazza Matteotti ospiteranno l’animazione musicale. I negozi resteranno aperti durante tutto il fine settimana, mentre nei bar e nei locali del borgo si serviranno dolci merende, drink e aperitivi.

In concomitanza alla manifestazione tornerà a Riccione Paese la festa del Beato Alessio della Parrocchia San Martino con in programma venerdì 22 aprile il Concerto di primavera tenuto dall’Orchestra di fiati del Corpo Bandistico di Mondaino e dal Coro lirico Perla Verde di Riccione. Molto attesa la due giorni all’interno del cantiere dello Spazio Tondelli con Eden, performance con coreografie di Michele Di Stefano, Leone d’argento alla Biennale Danza di Venezia.

Ideato da Emanuele Masi per il Festival Bolzano Danza Tanz Bozen, Eden approda a Riccione in una versione pensata per Spazio Tondelli On the Go, la rassegna itinerante proposta da Riccione Teatro durante i lavori di ristrutturazione dello Spazio Tondelli.

Spazio anche allo sport dal 22 al 24 aprile con il XXI Adidas Open d’Italia di karate, al Playhall campionati di Karate promossi da FIJLKAM ASD Italian Open CKR Karate Riccione. Mentre il pattinaggio artistico torna ad essere protagonista con il Campionato Regionale FISR dei Gruppi Spettacolo e il 1° Trofeo Interregionale ACSI Città di Riccione ospitando, le Gare regionali FISR UISP di specialità singoli, tra cui il pattinaggio freestyle, i Novizi giovani e Uisp, i Piccoli Azzurri e Primavera. Le gare si svolgono al Pattinodromo dal 23 al 24 aprile, dal 30 aprile all’1maggio e dal 28 al 29 maggio.

Allo stadio del Nuoto 23 al 25 Aprile in programma gli Swimming Games AICS Open di Sportinfiore che includono il Campionato nazionale AICS di nuoto 2022 e l’Open Paralimpico.