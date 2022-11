A Riccione debutta il "bosco d'inverno" e la città fa il pieno di turisti tra sport, convention e spettacoli

Fine settimana ricco di presenze a Riccione, che ha visto due importanti appuntamenti sportivi (Convegno Giudici di Gara e Direttori di Corsa della Federazione Ciclistica Italiana e Convention di group cycling) e la convention di parrucchieri al Palazzo dei Congressi. Quello appena trascorso, infatti, è stato un weekend con tanti ospiti a Riccione. Erano infatti 1.300 i parrucchieri che si sono dati appuntamento a Riccione per un importante evento organizzato da una azienda per il settore prodotti per capelli. Circa la metà dei partecipanti, che si sono fermati in città fino a oggi, proviene da Polonia, Portogallo, Malta e Spagna.

Durante il fine settimana, inoltre, Riccione ha ospitato al Playhall di Riccione l’evento di indoor cycling più grande d’Italia con oltre 1.500 i partecipanti. Oltre 250 invece i partecipanti al convegno Giudici di Gara e Direttori di Corsa della Federazione Ciclistica Italiana che hanno visto tre giornate di confronto fra direttori di Corsa, organizzatori, scorte tecniche, motostaffette, giudici di gara sul tema della sicurezza nelle gare ciclistiche.

A portare i saluti dell’amministrazione nei due appuntamenti sportivi è stato l’assessore allo Sport Simone Imola: “Anche questo fine settimana Riccione ha dimostrato di essere davvero la città che anche fuori stagione è sempre pronta e accogliente. Una accoglienza che sappiamo mettere in campo sia grazie alle nostre strutture sportive e congressuali che agli operatori turistici. Siamo quindi orgogliosi di ospitare nella nostra città eventi spettacolari e unici, come l’indoor cycling, e di alto livello formativo come il convegno dei giudici di gara per le competizioni ciclistiche. L’ ottima sinergia che c’è con le strutture ricettive ci permette sempre di dare risposte puntuali agli organizzatori e questo è in nostro valore aggiunto”.

Si chiude dunque un fine settimana, complice un meteo clemente, che ha visto anche tanti riccionesi e ospiti della città riversarsi su viale Ceccarini per la passeggiata domenicale. A tutto ciò si aggiunge il sold out dello spettacolo teatrale di Lucrezia Lante della Rovere per la stagione teatrale di Riccione.