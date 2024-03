Torna a Riccione l'evento per scoprire come aumentare le vendite in hotel

Con l'arrivo imminente della primavera, il settore dell'ospitalità della costa romagnola è in fermento in vista della prossima stagione turistica. Gli albergatori stanno organizzando le proprie strutture per prepararsi ad un’estate che si prospetta calda e assolata. È proprio in questo contesto che torna Improve - Aumenta le vendite del tuo hotel, con la sua quinta edizione, l’evento gratuito della società riminese Teamwork dedicato al tema della vendita in hotel. Il 7 marzo, presso il Palazzo dei Congressi di Riccione, Improve offrirà l'opportunità di ascoltare 30 esperti su strategie di vendita, tendenze e idee pratiche per aumentare i profitti della propria struttura.

"La vendita delle camere rappresenta il cuore pulsante dell'attività alberghiera, ma il panorama delle tecniche di vendita è in costante evoluzione. Ogni giorno emergono nuovi strumenti, il mercato si trasforma, è fondamentale mantenere un aggiornamento continuo per rimanere competitivi" sottolinea Mauro Santinato, presidente di Teamwork.

Le edizioni precedenti hanno registrato un notevole successo con un crescente numero di partecipanti: la prima edizione a Roma nel 2020 con 293 albergatori, la seconda online nel 2021 con 996 partecipanti collegati, e la terza a Rimini nel 2022 con oltre 900 partecipanti al Tourism Summit che comprendeva 4 eventi formativi. La quarta edizione, tenutasi presso il Palazzo dei Congressi di Riccione, ha visto quasi 1.000 iscritti.