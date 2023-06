Riccione grande protagonista della prima puntata della nuova serie Donnavventura su RaiDue

Riccione grande protagonista sabato sul piccolo schermo con le sue meraviglie e i suoi personaggi. Donnavventura Green, la nuova serie televisiva in onda su Rai2 dal 10 al 18 giugno, parte proprio dalla Perla Verde. Donnavventura torna a far viaggiare il pubblico italiano con una nuova edizione incentrata, in maniera particolare, su tematiche Green. Una serie di 4 puntate andrà in onda nel fine settimana su Rai2 e in streaming su RaiPlay: sabato 10 giugno alle ore 15:30, domenica 11 giugno alle ore 15:50 e ancora sabato 17 giugno alle ore 15:30, domenica 18 giugno alle ore 15:50.

La prima puntata si apre a Riccione, dove si svolge l’evento di selezione per scegliere le componenti della nuova squadra di reporter. Sono state convocate 150 ragazze, provenienti da tutta Italia e, dopo una serie di provini e colloqui, sono quattro le prime prescelte: Cecilia, Giada, Irene e Jessica.

Inizia una settimana di addestramento in cui le neo reporter, coadiuvate dalle veterane Alice, Barbara, Laura e Stephanie, prendono familiarità con i ritmi e i meccanismi produttivi del programma, cimentandosi in prove di audio video, raccontando il più importante polmone verde della città romagnola, il Parco della Resistenza, incontrando alcuni personaggi che sono considerati delle vere e proprie icone locali (un fotografo, un bagnino, un venditore ambulante di canditi), e anche Teresa, una delle candidate delle selezioni che le invita sul suo posto di lavoro: è un’addestratrice di delfini e lavora qui nel parco acquatico di Oltremare.

Le Donnavventura visitano poi il centro di recupero che si occupa di tartarughe marine ferite o in difficoltà, la sede della Fondazione Cetacea, per poi raggiungere il club nautico.

Le “nuove” Donnavventura: Cecilia, la più giovane del gruppo, 22 anni, viene da Riva del Garda, ha studiato scienze politiche ed ha appena concluso un’esperienza da au pair in Scozia; Giada, 28 anni, educatrice di infanzia, pratica equitazione a livello agonistico, è di Genova; Irene, veneziana, 27 anni, creativa e socievole, ha la passione per il cinema Jessica di Trieste, ha 24 anni, studia per diventare nutrizionista e infine Federica, 27 anni, vive a Bergamo, insegna in un’autoscuola, è una delle 15 selezionate e completa il gruppo delle neo reporter. Con loro Alice, 30 anni di Roma, protagonista lo scorso anno nella serie dedicata all’Italia.

Tutte loro hanno la passione per il viaggio e le accomuna la voglia di raccontarsi e raccontare. Autore e voce narrante del programma è sempre Chiara Babilani. L’appuntamento con la prima puntata di Donnavventura Green ambientata a Riccione è per sabato 10 giugno alle 15:30 su Rai2 e in streaming su RaiPlay.