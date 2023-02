Riccione ha perso la Bandiera Blu? il Comune alza la voce: "E' solo una fake news"

“Numerosi esponenti della minoranza stanno arrecando un grave danno alla città di Riccione, diffondendo e rilanciando una fake news. Si tratta di un’azione estremamente irresponsabile: la nostra città non merita di subire un ingiusto e così pesante danno d’immagine basato sul nulla”. L’assessore all’Ambiente del Comune di Riccione Christian Andruccioli stigmatizza il comportamento di alcuni componenti della giunta precedente, ora seduti sui banchi dell’opposizione in consiglio comunale, che da questa mattina stanno diffondendo la falsa notizia in base alla quale Riccione avrebbe perduto la Bandiera blu.

La smentita ufficiale da Bandiera blu

A smentire categoricamente è la stessa organizzazione no profit che assegna la Bandiera blu alle località balneari attraverso la propria pagina ufficiale Facebook: “Comunicazione Bandiera blu 2023. Informiamo, a fronte di molte segnalazioni da parte di Comuni, di un presunto elenco delle Bandiera blu del 2023 apparso sul web, che non essendo ancora terminato il lavoro di valutazione, tale elenco è totalmente falso”.

“Si tratta di un’operazione di sciacallaggio - conclude l’assessore Andruccioli - di cui mi auguro che la città, e in particolare gli operatori turistici, chiamino a risponderne i responsabili. Mi domando come sia possibile che a diffondere fake news a danno della città sia proprio chi, fino a pochi mesi fa, aveva la responsabilità del governo di Riccione. Posso garantire che questa amministrazione è pienamente impegnata per garantire l’eccellenza della qualità delle nostre acque di balneazione”.