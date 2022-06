Nuovo volto per viale Torino: inaugurati passeggiata, giardino e pista ciclabile con il Club del Sole

Alla presenza di Renata Tosi, sindaco di Riccione, Club del Sole, leader italiano del turismo all’aria aperta, ha inaugurato il tratto di viale Torino che, nei mesi scorsi, è stato interessato da interventi di rigenerazione urbana. È’ stata infatti completata la fase pubblica relativa al lungomare con la riqualificazione di piazza Fontanelle, di fronte all’ingresso principale del Romagna Family Village, e la creazione di una pista pedo-ciclabile. Creare una continuità con la zona sud del lungomare di Riccione è uno dei principi che ha ispirato i lavori del Romagna Family Village in attuazione delle prime due fasi pubbliche previste dall’accordo operativo che l’azienda ha siglato con il Comune di Riccione. È infatti utile ricordare che l’investimento complessivo consentirà lavori di ristrutturazione su di un’area complessiva di 270mila metri quadri, porterà alla creazione di 7mila posti letto, piscine, parchi acquatici, un teatro all’aperto e 300 posti di lavoro. La piantumazione di oltre 1.000 alberi per ricreare un polmone naturale sarà l’anima dell’intervento e non poteva essere altrimenti vista la vocazione outdoor di Club del Sole.

“Siamo orgogliosi perché oggi vede la luce il primo passo di un progetto pensato per essere a favore della città di Riccione, dei suoi abitanti e delle migliaia di turisti che ogni anno scelgono la città romagnola come meta delle loro vacanze - afferma Angelo E. Cartelli, direttore generale di Club del Sole -. Anche l’estate 2022 sarà una grande estate italiana e Riccione, proprio nell’anno dei festeggiamenti per il suo Centenario come Comune autonomo, ha un fascino e un’attrattiva tutti da scoprire e riscoprire all’aria aperta”.

La storia di Club del Sole è scritta nel territorio romagnolo sui cui l’azienda forlivese ha ben 11 Villaggi, di cui a Riccione l’International Riccione Family Village e il Romagna Family Village. Renata Tosi, sindaco di Riccione dichiara: “Con la realizzazione della parte pubblica inserita nell’accordo operativo tra Amministrazione comunale e il Romagna Family Village del gruppo Club del Sole, si porta a compimento il primo step di rigenerazione urbana nella zona sud di Riccione. Sono molto soddisfatta per l’esito di questo percorso, reso possibile grazie a tale accordo messo a punto dal settore Urbanistica del Comune, sulla base della legge regionale 24/2017".

Il Romagna Family Village ha aperto le sue porte il 1 giugno completamente rinnovato e pronto ad accogliere gli ospiti della stagione estiva.