Riccione Paese, rivoluzione: i viali Adua e Asmara diventano a senso unico. Ex fornace pronta a giugno

Il completamento dell’intervento di recupero dell’ex fornace Piva entro il mese di giugno, l’avanzamento del cantiere dello Spazio Tondelli con l’obiettivo di poterlo inaugurare per la stagione teatrale 2025-2026, cambiamenti alla viabilità del quartiere, in tantissime strade nuovi asfalti e bonifica delle radici, nuovi giochi per il quartiere del parco del Centro della Pesa. Sono alcuni degli interventi e delle opere annunciate dalla sindaca Daniela Angelini e dai componenti della giunta comunale che hanno incontrato i residenti e gli operatori del quartiere Paese.

L’appuntamento di #riccionepartecipa, il viaggio in tutte le zone della città per dialogare con i cittadini e presentare i progetti dell’amministrazione, ha visto ancora una volta moltissima partecipazione. Dibattuto, come già era avvenuto lo scorso anno, il tema della possibile pedonalizzazione di Corso Fratelli Cervi.

I lavori sulle strade

L’amministrazione comunale ha previsto un corposo piano di interventi per la sistemazione o il rifacimento delle strade del quartiere Paese. Già nel corso del 2023 sono stati asfaltati i viali Tripoli, Panoramica (da Corso Fratelli Cervi alla rotatoria della Seduzione) e Saffi, mentre durante l’inizio del 2024 sono stati rifatti i manti stradali dei viali Rodi e Bardia, che erano particolarmente ammalorati.

Durante il 2024 verrà completato viale Mazzini e sarà rifatta la pavimentazione stradale della rotatoria della Seduzione (all’incrocio tra i viali Santorre di Santarosa e Panoramica) e del tratto di viale Panoramica fino all’incrocio con viale XIX Ottobre. Altri interventi sono previsti in viale Damiani e nei viali Adua e Asmara dove l’amministrazione ha in programma di dare soluzione ai problemi degli impianti fognari.

Interventi di sistemazione del manto stradale sono previsti inoltre nel tratto di viale Ceccarini a monte della ferrovia. Qui l’amministrazione aveva già bonificato il marciapiede nella parte lato Rimini tra viale Dei Mille e viale Vittorio Emanuele II: i prossimi interventi, realizzati in collaborazione con Geat, riguarderanno la carreggiata e la pista ciclopedonale sul lato Cattolica.

L’amministrazione comunale terminerà inoltre l’intervento di sistemazione di viale XIX Ottobre mentre è prevista la bonifica delle strade e dei marciapiedi ammalorati a causa delle radici dei pini lungo i viali Santorre di Santarosa, Confalonieri, Buozzi e Don Minzoni.

L’amministrazione, dialogando con i residenti, ha inoltre annunciato l’intenzione di voler dare sistemazione alla pavimentazione di Corso Fratelli Cervi. Al fine di realizzare un intervento duraturo sarà necessaria la chiusura del viale (a tratti) per alcune settimane. Al parco adiacente al Centro della pesa, che ospita il Museo del Territorio e la Biblioteca comunale, saranno installati a breve nuovi giochi per i bambini.

Come cambia la viabilità

L’amministrazione comunale ha presentato alcuni cambiamenti alla viabilità che interessano il quartiere Paese. In particolare, vengono resi a senso unico i viali Adua (direzione monte-mare) e Asmara (mare-monte) e viene invertito il senso di marcia di viale Sermoneta (diventa monte-mare). Vengono inoltre invertiti i sensi di marcia di viale Malta (nord-sud) e Corsica (sud-nord) e viene reso a senso unico viale Cagliari (mare-monte).

Avanza lo Spazio Tondelli, quasi pronta l’ex fornace

Proseguono i lavori per il completamento dello Spazio Tondelli, il nuovo teatro che sorgerà affacciato su viale Ceccarini. Il cantiere procede con il completamento delle opere murarie interne e l’installazione di tutti gli infissi sul lato viale Don Minzoni. Entro breve verrà inoltre realizzata la canalizzazione del sistema di aspirazione e per l’evacuazione dei fumi. L’obiettivo è inaugurarlo per la stagione teatrale 2025-2026.

E’ in dirittura d’arrivo il cantiere per il recupero dell’ex fornace Piva dove sorgerà uno spazio museale. I lavori saranno completati entro la fine della primavera.