Riccione, Punta dell’Est: cambia il look di un intero quadrilatero con nuovi acquedotti, strade e marciapiedi

Un intero quadrilatero del quartiere Punta dell’Est riqualificato con nuovi acquedotti, nuove strade e nuovi marciapiedi. La partenza entro poche settimane dei lavori di riqualificazione di piazzale XX Settembre e dei viali Bologna e Faenza con il progetto per la creazione di collegamento ciclopedonale con il polo sportivo. La messa in sicurezza, i cui lavori sono già stati avviati, del sottopasso di viale La Spezia, troppo spesso soggetto ad allagamenti. Una nuova piscina, la quinta, al Centro sportivo Italo Nicoletti dove l’amministrazione sta valutando se realizzare un nuovo palazzetto o ripristinare la struttura geodetica distrutta recentemente dalle raffiche di vento (dipenderà dall’arrivo o meno di un corposo finanziamento). Sono le opere annunciate ieri sera dalla sindaca Daniela Angelini ai residenti e agli operatori della Punta dell’Est. All’appuntamento di #riccionepartecipa, il viaggio della giunta nei quartieri della città, anche ieri c’è stata grande partecipazione - quasi un centinaio di persone - nella sala teatrale della scuola Annyka Brandi.

La sindaca Daniela Angelini - dopo avere presentato alla cittadinanza gli interventi principali che saranno realizzati per la città, la nuova strategia di prevenzione e presidio del territorio della Polizia locale e i nuovi indirizzi per il turismo (dalla campagna di promozione al piano strategico) - ha riferito, insieme ai componenti della giunta comunale, il programma delle opere principali previste per il quartiere.

“Qui alla Punta dell’Est sono già numerosi i cantieri aperti per la sistemazione di strade e marciapiedi che necessitano di opere di bonifica a causa dei danni provocati dalle radici degli alberi - ha argomentato -. In viale Emilia, ad esempio, siamo intervenuti in più tratti e lo stesso avverrà su tante altre aree del quartiere”.



Viale Bologna, lavori al via

Un corposo intervento partirà a breve nella zona di viale Bologna: “Abbiamo approvato i lavori per la riqualificazione di piazzale XX Settembre e dei viali Bologna e Faenza, per partiranno entro poche settimane, meno di un mese - ha spiegato l’assessore Simone Imola -: un progetto green per restituire al quartiere un’area verde aperta e fruibile. Prima verrà rinnovato il sistema fognario, poi saranno rifatti gli asfalti. L’amministrazione ha inoltre realizzato il progetto per il collegamento ciclopedonale con il polo sportivo”.



Il quadrilatero rinnovato

Un corposo piano di lavori pubblici è programmato per un’area molto vasta della Punta dell’Est: “Entro la fine del prossimo anno - hanno spiegato sindaca Angelini e assessore Imola - è previsto l’avvio dei cantieri per il rifacimento completo di acquedotto, strade e marciapiedi in tutta l’area compresa nel quadrilatero tra i viali Reno, Emilia, Portofino e Liguria. Si tratta di lavori molto consistenti e di conseguenza sarà necessario del tempo per completarli tutti ma siamo certi che quando saranno stati terminati il quartiere sarà rinnovato come merita”.

Messa in sicurezza del sottopasso di viale La Spezia

La giunta ha poi sottolineato che “sono già cominciati i lavori per la prima fase degli interventi per la messa in sicurezza del sottopasso di viale La Spezia. Prevedono cinque interventi direttamente sulla rete fognaria e hanno lo scopo di potenziare l’impianto attuale, limitando i volumi d’acqua di pioggia verso il sottopasso”. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è impedire nuovi allagamenti in attesa del rifacimento completo dell’impianto.



I nuovi impianti sportivi

Grande attenzione viene inoltre riservata all’impiantistica sportiva. Entro il 2026 al centro sportivo Italo Nicoletti sarà realizzata la quinta piscina e verrà ampliato il piano vasca della piscina olimpionica coperta. L’amministrazione intende dare comunque risposta alla richiesta dell’utenza locale, che spesso - a causa della concomitanza delle competizioni sportive - non può accedere alla piscina durante l’inverno, coprendo la piscina olimpionica esterna. “La soluzione definitiva al problema arriverà con la quinta vasca ma una soluzione temporanea può essere rappresentata dalla copertura dell’olimpionica esterna, che però ha un costo importante che può essere sostenuto solo “vendendo” le corsie a un pubblico più vasto. Già la scorsa primavera avevamo iniziato un confronto con Federalberghi e i club di prodotto: l’idea è che i privati promocommercializzino le corsie per competizioni e allenamenti, coinvolgendo i turisti, così da sostenere l’allestimento della struttura. Il periodo del commissariamento ha bloccato il percorso avviato per quest’anno: quando siamo rientrati, in novembre, non c'erano più i tempi per portare a termine un’operazione del genere. Lavoriamo per avere la copertura della vasca esterna per il prossimo inverno e fino alla realizzazione della nuova piscina”.



Nuovo palazzetto o ripristino della struttura geodetica

Infine la struttura geodetica a fianco della piscina danneggiata lo scorso dicembre dalle raffiche di vento. “L’amministrazione comunale ha chiesto un finanziamento per la realizzazione di una nuova struttura sportiva, un palazzetto al posto della struttura geodetica. Entro un mese avremo la risposta: se non sarà positiva provvederemo al rifacimento della copertura danneggiata”.