Ricevuto dalla sindaca il nuovo comandante della Compagnia dei carabinieri di Riccione

La sindaca di Riccione Daniela Angelini ha incontrato questa mattina nella sede municipale il nuovo comandante della Compagnia di Riccione, il capitano Niccolò Rutigliano, da pochi giorni subentrato al capitano Luca Colombari. Ad accompagnarlo il comandante della Stazione dei Carabinieri di Riccione, il luogotenente Claudio Cacace. Nel corso del colloquio, estremamente cordiale, la sindaca, insieme all’assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa, ha rivolto al capitano i migliori auguri per il nuovo incarico, offrendo all’Arma la massima collaborazione da parte dell’amministrazione comunale. La sindaca ha infatti ribadito come “fondamentale l’esigenza di un controllo costante del territorio” per tutelare la sicurezza dei cittadini e degli ospiti della città.