Rientra l'allarme Covid al Barrumba, il locale riapre

Riapre venerdì il Barrumba di Rimini, il locale sul lungomare, dopo la chiusura volontaria di due giorni decisa dalla proprietà in seguito alla scoperta di un positivo al Covid tra lo staff. La serrata era scattata mercoledì scorso quando, sulla pagina Facebook del locale, era stato annunciato l'intenzione di interrompere l'attività per precauzione in attesa dello screening su tutto il personale. L'esito dei tamponi ha certificato che il virus non si è diffuso ad altre persone venute in contatto col primo positivo e, quindi, l'allarme è rientrato. "E' passata la paura - ha spiegato Gianni, uno dei titolari. - Chiudere non è mai bello e poter riaprire ci fa tornare alla speranza. Sinceramente non avevo paura di dover tenere chiuso durante la Notte Rosa: ero più preoccupato per la salute dello staff e dei clienti"