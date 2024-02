A Rimini 3.500 minori non hanno la cittadinanza italiana. Il sindaco: "Il Paese riconosca lo Ius Scholae"

Openpolis ha pubblicato il nuovo approfondimento sull’universo diversificato dei minori stranieri in Italia e soprattutto del ruolo della scuola nel contrasto alle discriminazioni. Come prassi, si parte dai dati: secondo le stime dell’istituto di statistica riportate da Openpolis in Italia sono presenti circa 1,3 milioni di minori con il cosiddetto “background migratorio” (cioè residenti con meno di 18 anni che non hanno la cittadinanza italiana, minori italiani figli di immigrati, minori stranieri non accompagnati). In oltre 3 casi su 4 questi minori sono nati in Italia.

Openpolis fornisce anche una mappatura della presenza di questi minori nel Paese. Nel 2022 in Italia viveva oltre un milione di minori con cittadinanza non italiana, pari al 11,4% dei residenti con meno di 18 anni. Questa percentuale varia molto sul territorio nazionale: è soprattutto nel centro-nord, e in particolare nelle città, che abitano i bambini e ragazzi stranieri residenti nel nostro paese.

Gli under 18 con cittadinanza straniera rappresentano oltre il 15% dei minori in Emilia-Romagna (17,4%), Lombardia (16,8%) e Toscana (15,1%); meno del 5% in Molise (4,9%), Sicilia (4,7%), Campania e Puglia (4,3%), Sardegna (3,5%). Tra i capoluoghi spiccano Prato (33,9% dei bambini e ragazzi residenti nel comune) e Piacenza (28,8%). Seguono i comuni di Brescia, Imperia, Parma Milano e Cremona.

Per quanto riguarda Rimini, la percentuale di residenti stranieri tra 0 e 17 anni è del 15,7% (dati 2022), in numeri assoluti 3.555 minori che vivono nel capoluogo che non hanno la cittadinanza italiana a fronte di una popolazione di under 18 che conta 22.690 persone. Guardando alla Romagna, le percentuali sono in linea: Cesena 14,2%, Ravenna 14,5%, Forlì 18%.

Sadegholvaad: "Il Paese deve avviare lo Ius Scholae"

"Il focus realizzato da Openpolis poggia su un assunto: la scuola come chiave della cittadinanza, come elemento indispensabile, seppur non unico, per dare all’individuo gli strumenti utili a integrarsi e contribuire quindi a costruire una comunità aperta e consapevole - così il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad -. Ogni qualvolta ci si ritrova ad affrontare il tema delle seconde generazioni e di come accompagnare la reale integrazione di questa fetta così importante del nostro futuro, doverosamente dobbiamo partire dal ruolo centrale della scuola, nella consapevolezza che è tra i banchi che si gettano le basi per un’inclusione che sia realmente tale e che non sia solo sulla carta. Un percorso di maturazione di conoscenze e di relazione che inizia già dall’asilo e dalla scuola dell’infanzia, quando si muovono i primi passi verso l’altro, si sviluppa curiosità e si incontrano le differenze: era così in passato, lo è ancor di più oggi, in virtù di sezioni e classi sempre più ‘internazionali’ e multiculturali.

Sono principi indiscutibili, lontani da essere frasi fatte. E il mio vissuto personale, comune a migliaia di persone, lo sta a dimostrare".

"Io sono italiano, nato in Italia, mia madre è riminese. Il ‘cognome strano’ è il mio biglietto da visita, che testimonia la mia 'altra metà' persiana di cui sono orgoglioso. Nessuno in questi anni, pur se non sono mancate le battute, mi hai mai discriminato. E se ciò è accaduto è grazie anche al percorso di integrazione realizzato attraverso la scuola, dall’asilo delle suore dell'Immacolata a Miramare fino al liceo Serpieri. Si cresce insieme, si matura insieme. Ecco perché occorre investire, una volta di più, nella scuola. Come Amministrazione lo stiamo facendo coi fatti – dalla gratuità e agevolazioni per gli asili nido a favore di tutti i bimbi, riminesi e non, alla realizzazione di nuovi poli scolastici diffusi –. Il Paese a mio modo di vedere lo deve fare anche attraverso lo Ius Scholae, riconoscendo cioè la cittadinanza italiana ai bambini figli di extracomunitari che abbiano frequentato almeno un ciclo scolastico in Italia. Questo significherebbe attribuire alla scuola la priorità che merita nella formazione della cittadinanza e scommettere davvero sul futuro delle nostre comunità, solidali e integrate. L’alternativa è fare finta che il problema non esista mentre di fatto il problema c’è e ci sta deflagrando tra le mani. E mi pare che fino ad oggi purtoppo si sia scelta questa strada".

I dati in provincia

- Bellaria-Igea Marina

Perc. residenti stranieri 0-17 anni:: 14,1% nel 2022

N. minori residenti nel 2022:: 3187, di cui 448 non hanno la cittadinanza italiana

- Santarcangelo di Romagna

Perc. residenti stranieri 0-17 anni:: 10,8% nel 2022

N. minori residenti nel 2022:: 3574, di cui 387 non hanno la cittadinanza italiana

- Riccione

Perc. residenti stranieri 0-17 anni: 9,8% nel 2022

N. minori residenti nel 2022: 4882, di cui 476 non hanno la cittadinanza italiana

- Cattolica

Perc. residenti stranieri 0-17 anni:: 11,5% nel 2022

N. minori residenti nel 2022: 2270, di cui 262 non hanno la cittadinanza italiana

- Misano Adriatico

Perc. residenti stranieri 0-17 anni:: 7,4% nel 2022

N. minori residenti nel 2022:: 2296, di cui 171 non hanno la cittadinanza italiana

- Morciano di Romagna

Perc. residenti stranieri 0-17 anni:: 15,4% nel 2022

N. minori residenti nel 2022:: 1230, di cui 189 non hanno la cittadinanza italiana

- San Giovanni in Marignano

Perc. residenti stranieri 0-17 anni:: 8% nel 2022

N. minori residenti nel 2022:: 1547, di cui 124 non hanno la cittadinanza italiana

- Saludecio

Perc. residenti stranieri 0-17 anni:: 11,6% nel 2022

N. minori residenti nel 2022:: 456, di cui 53 non hanno la cittadinanza italiana

- San Clemente

Perc. residenti stranieri 0-17 anni:: 8,3% nel 2022

N. minori residenti nel 2022:: 1089, di cui 90 non hanno la cittadinanza italiana

- Coriano

Perc. residenti stranieri 0-17 anni:: 6,4% nel 2022

N. minori residenti nel 2022:: 1679, di cui 108 non hanno la cittadinanza italiana

- Gemmano

Perc. residenti stranieri 0-17 anni:: 14,1% nel 2022

N. minori residenti nel 2022:: 163, di cui 23 non hanno la cittadinanza italiana

- Mondaino

Perc. residenti stranieri 0-17 anni:: 19,4% nel 2022

N. minori residenti nel 2022:: 175, di cui 34 non hanno la cittadinanza italiana

- Montegridolfo

Perc. residenti stranieri 0-17 anni:: 3,2% nel 2022

N. minori residenti nel 2022:: 157, di cui 5 non hanno la cittadinanza italiana

- Montescudo-Monte Colombo

Perc. residenti stranieri 0-17 anni:: 9,5% nel 2022

N. minori residenti nel 2022:: 1253, di cui 119 non hanno la cittadinanza italiana

- San Leo

Perc. residenti stranieri 0-17 anni:: 15% nel 2022

N. minori residenti nel 2022:: 474, di cui 71 non hanno la cittadinanza italiana

- Verucchio

Perc. residenti stranieri 0-17 anni:: 9,8% nel 2022

N. minori residenti nel 2022:: 1710, di cui 167 non hanno la cittadinanza italiana

- Poggio Torriana

Perc. residenti stranieri 0-17 anni:: 7,2% nel 2022

N. minori residenti nel 2022:: 898, di cui 65 non hanno la cittadinanza italiana

- Novafeltria

Perc. residenti stranieri 0-17 anni:: 13,1% nel 2022

N. minori residenti nel 2022:: 982, di cui 129 non hanno la cittadinanza italiana

- Pennabilli

Perc. residenti stranieri 0-17 anni:: 3,8% nel 2022

N. minori residenti nel 2022:: 314, di cui 12 non hanno la cittadinanza italiana

- Sant'Agata Feltria

Perc. residenti stranieri 0-17 anni:: 11,9% nel 2022

N. minori residenti nel 2022:: 218, di cui 26 non hanno la cittadinanza italiana

- Talamello

Perc. residenti stranieri 0-17 anni:: 4% nel 2022

N. minori residenti nel 2022:: 149, di cui 6 non hanno la cittadinanza italiana

- Casteldelci

Perc. residenti stranieri 0-17 anni:: 0% nel 2022

N. minori residenti nel 2022:: 45, di cui 0 non hanno la cittadinanza italiana

- Maiolo

Perc. residenti stranieri 0-17 anni:: 5,7% nel 2022

N. minori residenti nel 2022:: 105, di cui 6 non hanno la cittadinanza italiana

- Montecopiolo

Perc. residenti stranieri 0-17 anni:: 4,8% nel 2022

N. minori residenti nel 2022:: 126, di cui 6 non hanno la cittadinanza italiana

- Sassofeltrio

Perc. residenti stranieri 0-17 anni:: 10,6% nel 2022

N. minori residenti nel 2022:: 235, di cui 25 non hanno la cittadinanza italiana