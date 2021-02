Rimini Capitale della cultura 2024: al Galli la presentazione della candidatura

A causa del quadro pandemico non si terrà, come previso inizialmente, un momento pubblico, ma ci sarà un incontro per presentare il progetto solo con alcuni ospiti e i media

Comincia per Rimini il percorso verso la candidatura a capitale italiana della cultura 2024, ma viste le necessarie attenzioni richieste dalla situazione sanitaria, per sancire il via simbolico del progetto l'amministrazione ha scelto di rinunciare ad un incontro pubblico, così come originariamente previsto e comunicato. Un momento che viene rmandato a iquando le condizioni lo permetteranno con maggiore sicurezza. La macchina organizzativa si è comunque già messa in moto: il lancio della candidatura sarà quindi presentato mercoledì, in un appuntamento riservato ai soli organi di informazione negli spazi del Teatro Galli.

All'appuntamento partecipano il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, l’assessore alla Cultura Giampiero Piscaglia, l’assessore alla cultura della Regione Emilia Romagna Mauro Felicori, la consigliera delegata della Provincia di Rimini Alice Parma, il Vescovo di Rimini Francesco Lambiasi. Interverranno inoltre due rappresentanti dei Sigismondo d’oro riminesi, Piero Meldini (Sigismondo d’oro 2005, che interverrà con un contributo video) e uno dei tanti volontari dell’Associazione Mare di Libri (Sigismondo d’oro 2016). A moderare la conferenza stampa sarà il giornalista caporedattore del Tgr Rai Giorgio Tonelli, il primo a lanciare l’iniziativa di Rimini capitale della cultura 2024.