Coronavirus, Bonaccini ai giovani: "Non siete immuni. Denunciate gli irresponsabili"

Chiede, in particolare ai giovani, "comportamenti responsabili" ma anche di "denunciare quando chiunque veda comportamenti irresponsabili" dal punto dei vista del rischio di contagio. E' il messaggio del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a chi si prepara a trascorrere il Ferragosto sulla riviera romagnola.

"Bisogna dire ai ragazzi di non pensare di essere immuni, che non possano essere contagiati e contagiare". Dunque serve "grande senso di responsabilità", evitando le situazioni a rischio e adottando tutte le misure di sicurezza previste. "Arriverà il momento in cui col vaccino saremo tutti tranquilli e sicuri- dice Bonaccini, martedì mattina in collegamento con Agorà, su Raitre- ma in questo momento, per quanto le cose vadano molto meglio, i reparti di terapia intensiva si sono svuotati e i ricoveri gravi non ci sono praticamente più, bisogna stare attenti perché il virus circola ancora". Per il presidente regionale occorre dunque "continuare a comportarsi con rispetto delle regole, non vorrei trovarmi nella condizione, causa veri e propri imbecilli o irresponsabili, di dover richiudere quello che abbiamo riaperto con tanti sacrifici dei cittadini. In questo momento- sottolinea il governatore- il 96-97% delle attività economiche in questa regione è aperto e la riviera romagnola è piena di turisti perché l'organizzazione che hanno i nostri operatori è una delle prime al mondo per efficienza e qualità".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Agenzia Dire)