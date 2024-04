Rimini si candida a terra della "settima arte" e rilancia il premio dedicato a Fellini

Rimini riscopre la passione per la settima arte. Nel prossimo triennio, infatti, annuncia l'assessore alla Cultura Michele Lari, "su tutto il territorio provinciale ci sarà da fare un grande lavoro sul tema cinema". E, precisa, "non sarà solo un lavoro di studio, ricerca e documentazione, avendo in Federico Fellini un motore attrattivo di livello assoluto e mondiale in termini accademici e scientifici". Lari pensa infatti a "un progetto di rete, in cui tutte le realtà territoriali che fanno cinema", dal Bellaria film festival al Not film festival, dalla Settima arte a Cartoon club, da Amarcort ai Luoghi dell'anima, sino a C-Movie film festival e Overtime, "arrivino a condividere, nel rispettivo campo autonomo di azione e promozione, alcuni obiettivi comuni".

A partire dal rapporto con la Film commission regionale. Rimini deve insomma proporsi come "terra di cinema di valore internazionale", sia per quanto riguarda la tutela e la conservazione ma, soprattutto, per la proposizione e la produzione. Dunque non "un semplice accordo tra Festival", ma "qualcosa di più ambizioso visto che, in questo momento storico, la provincia di Rimini è tra le primissime in Italia per dinamismo e anche investimenti su questo fronte dell'impresa culturale cinematografica". Nelle prossime settimane l'assessore Lari incontrerà gli amministratori comunali e chi sta dietro alle eccellenze cinematografiche del nostro territorio così da "cercare di condividere un obiettivo comune". E si potrebbe partire, conclude, da "un nuovo inizio, ad alto valore simbolico come la reintroduzione del Premio annuale dedicato a Federico Fellini