Rimini sogna la visita del Papa per la festa di don Oreste. Lisi: "Bella notizia, supportiamo il Vescovo"

Il gruppo consiliare di Gloria Lisi sposa la proposta partita dal vescovo Nicolò Anselmi di ospitare a Rimini Papa Francesco. "Tra ilarità e scherno da parte di personaggi ex politici e amministratori del partito di maggioranza la proposta di portare il Papa a Rimini era stata presentata già nel lontano 2022 dal gruppo consigliare Gloria Lisi per Rimini. Una proposta nell'ambito del consiglio comunale tematico sul turismo richiesto dal gruppo stesso".

"Tante proposte tra cui oltre a eventi legati al ballo (country, tango argentino ecc....). Vi era anche la proposta di invitare il Papa a Rimini magari proprio per il meeting. Un grande evento dal punto di vista religioso, sociale e perché no anche turistico. Chiaramente il Pd bocciò in consiglio (è agli atti) la proposta. E ora: l'invito del vescovo al Papa per venire a Rimini. Una bella notizia che, se ce ne fosse ancora bisogno, rende il gruppo Gloria lisi per Rimini orgogliosi di una proposta sensata e autorevole. Un invito al sindaco a ragionare e a fare ragionare i suoi consiglieri prima di votare visto che il tempo è sempre signore".