Tragedia nel cantiere, operaio muore travolto da una ruspa

L'uomo è stato schiacciato dal mezzo in movimento. Sul posto immediati i soccorsi, ma per l'operaio non c'è stato nulla da fare

Tragedia venerdì mattina a Viserba, intorno alle 12, nel cantiere stradale di via Mazzini, dove ha perso la vita un operaio di 53 anni di origine campana. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente di una ruspa durante una manovra in retromarcia non si è accorto della presenza dell'uomo e lo ha travolto con il mezzo. L'infortunio è avvenuto nel cantiere gestito da RFI per la realizzazione, lungo la linea del ferro Rimini-Ravenna, della nuova viabilità dell'area. Per il 53enne non c’è stato nulla da fare, nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118, arrivati con ambulanza e auto medicalizzata. L’uomo è morto sul posto. Per i rilievi è intervenuta la Polizia di Stato insieme alla Medicina del Lavoro. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.

L'amministrazione comunale di Rimini esprime "il proprio cordoglio per la vittima dell’incidente a Viserba, presso il cantiere gestito da RFI (Rete ferroviaria Italiana), per la realizzazione, sulla linea del ferro Rimini-Ravenna, del nuovo sottopasso carrabile, parte del più ampio intervento per la riqualificazione della viabilità nell’area. Alla famiglia dell’uomo deceduto sul luogo del lavoro l’abbraccio e la vicinanza di questa Amministrazione".

Anche Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) "esprime cordoglio e vicinanza ai familiari dell’operaio di una ditta appaltatrice, deceduto nel cantiere per la realizzazione di un sottopasso ferroviario a Rimini Viserba". RFI precisa inoltre che le cause dell’incidente sono in corso di aggiornamento e che l'incidente è avvenuto fuori dalla sede ferroviaria e non interferisce quindi con la circolazione.