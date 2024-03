Con Rimini Wellness torna il fuori salone, la città si trasformerà in una gigante palestra

Sono aperte le adesioni per Rimini Wellness Off, l’appuntamento che trasforma il territorio di Rimini e della Riviera nel manifesto internazionale della promozione dell’attività fisica e dei sani stili di vita. Infatti, dal 30 maggio al 2 giugno, in concomitanza con la 18esima edizione di RiminiWellness in fiera, la manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata a fitness, sport e sana alimentazione, torna anche il fuori salone - promosso da Ieg grazie alla centrale collaborazione del Comune di Rimini - che estende l'esperienza del benessere in tutte le sue sfaccettature oltre i confini del quartiere fieristico con il contributo di aziende, associazioni e organizzazioni sportive.

Energia e movimento

Quella di RiminiWellness OFF è una Wellness Community Activation unica nel suo genere, che offre l’opportunità di godere di un ricco programma di iniziative (oltre 240 nell’edizione del 2023) legate al benessere in movimento tra le meraviglie del patrimonio storico, culturale e turistico di un territorio ad alta vocazione sportiva. Dal litorale ai parchi cittadini, dal Wellness Park del Parco del Mare alla pittoresca Piazza sull'Acqua del Ponte di Tiberio, l’iniziativa propone un'esperienza vibrante ed inclusiva, rafforzando così l'immagine di Rimini come promotrice di un benessere accessibile e partecipativo a livello nazionale e non solo.

Una Fiera senza confini

RiminiWellness, punto di riferimento internazionale per migliaia di appassionati, sportivi e professionisti di settore, con RiminiWellness Off si radica ancora più profondamente nel tessuto urbano e culturale della città, coinvolgendo un pubblico eterogeneo, dai bambini ai meno giovani, dagli amatori agli agonisti, offrendo a ciascuno la possibilità di scoprire attività in perfetta armonia con i propri interessi e di toccare con mano i benefici dell'attività fisica.

Le modalità di adesione

La partecipazione a RiminiWellness OFF è aperta a titolo gratuito a tutte le aziende, associazioni, istituzioni e organizzazioni che desiderino promuovere la cultura del benessere in tutte le sue sfaccettature, dalla nutrizione al fitness, dal benessere mentale alla medicina preventiva. Per unirsi, è necessario semplicemente compilare un modulo di adesione.

Le realtà che intendono ricevere informazioni e approfondimenti circa le modalità di partecipazione al programma possono scrivere all’indirizzo rwoff@wellnessculturelab.com.