Rimini Wellness, Ieg fissa le date estive per la fiera in presenza

La manifestazione organizzata a luglio e in grandi spazi per rispettare i protocolli sanitari

Riminiwellness, la fiera del benessere, in presenza. Ci spera Italian exhibition group, la società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza, che fissa l'appuntamento live dall'1 al 4 luglio con padiglioni alti 20 metri e grandi spazi outdoor per garantire i protocolli di safebusiness. La Summer edition di Riminiwellness punta a innescare "un'esplosione di benessere lungo tutta la riviera romagnola", attraverso una kermesse ricca di eventi, con momenti di business e formazione per gli operatori professionali nell'area Pro.Fit, e occasioni di sano divertimento per la community di sportivi e appassionati nel mondo Fun. Tornano anche i focus verticali di RiabiliTec, Pilates Juction e Riministeel. Così come FoodWell Expo. Il salone, spiega Ieg, si rivolge a un settore che sul territorio nazionale impiega oltre 120.000 addetti e conta 18 milioni di praticanti e appassionati. E che sta facendo i conti con la pandemia. Secondo una ricerca di International fitness observatory, l'impatto delle chiusure causate ha causato mancati incassi tra l'80% e il 90% di un miliardo di euro nella proiezione annuale. Con l'appuntamento riminese arriva l'opportunita' di ripartire e lanciare e testare nuovi prodotti.

E prima della Summer edition in presenza, i riflettori si accendono sui Wellness Talks in programma tra il 30 marzo e il 27 aprile prossimi. Quattro webinar a cura di Riminiwellness in partnership con Assosport in cui i protagonisti del mondo fitness si confronteranno sui temi di attualità. Infine, sul fronte internazionale, dopo l'acquisizione da parte di Ieg degli eventi leader di settore nel Medio Oriente, si registra il successo del Dubai Muscle Classic dello scorso febbraio con 47.000 spettatori in diretta streaming su Youtube; mentre dal 28 al 30 ottobre al Dubai World Trade Center, si terranno le prossime edizioni del Dubai Muscle Show e Dubai Active. (Agenzia Dire)