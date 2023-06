Con Rimini Wellness la spiaggia si è trasformata in una palestra e spopola la maglietta "Tin Bota"

Rimini si è trasformata in una palestra a cielo aperto durante il Rimini Wellness con il fuori salone chiamato “Rimini Wellness Off”. L'evento ha offerto corsi, lezioni e iniziative per migliorare il benessere fisico e mentale. L’inclusività è stata prioritaria, con tornei per persone con disabilità. Technogym e Riminiterme hanno arricchito l'esperienza con programmi dedicati agli over 60. In spiaggia le iniziative sono state tantissime ed hanno ricevuto un enorme riscontro: Marea Rimini Spiagge ha presentato un intero programma dedicato al wellness, come lezioni di Outdoor cycling, lezioni di allenamento funzionale e gravity yoga. L'evento ha creato un'atmosfera di energia e divertimento, permettendo a tutti di godere dell'esercizio fisico all'aria aperta. Rimini conferma la sua attrattiva come meta ideale per unire sport e relax. Inoltre, al Le Spiagge oltre al programma sportivo sono state fornite lezioni di cucina per i bambini.

Privacy on the beach

Il Bagno 49 è stato il fulcro di un evento unico dedicato alla "Privacy" organizzato dall’Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy Asp in collaborazione con Piacere Spiaggia Rimini. Nel pomeriggio, subito dopo il benvenuto all’evento si è tenuta la presentazione dei progetti realizzati dall’istituto Marco Polo di Rimini, a seguire la presentazione del libro “Bullismo e cyberbullismo. Ricerche e politiche di intervento contro vecchie e nuove forme di prevaricazione”.

Gli spettatori hanno poi potuto godersi uno straordinario spettacolo di logica minimale, un gruppo di giovanissimi polistrumentisti dai 13 ai 15 anni. La serata è proseguita con la proiezione del film “Perfetti Sconosciuti” un momento coinvolgente, seguito da un dibattito appassionato. L'evento ha offerto un'occasione per riflettere su temi importanti e promuovere il rispetto della privacy.

Maglie Tin Bota

La vendita delle maglie Tin Bota prosegue con grande successo, supportando una nobile causa benefica a favore della regione dell'Emilia-Romagna. Le persone si sono dimostrate generose e piene di simpatia, contribuendo con entusiasmo a questa iniziativa. L'acquisto di queste maglie non solo permette di esprimere il proprio sostegno, ma anche di contribuire concretamente alla beneficenza per l'Emilia-Romagna. È un modo tangibile per unire le forze e fare la differenza nella vita delle persone che ne hanno bisogno. L'Emilia-Romagna apprezza il vostro supporto e la vostra simpatia. Insieme, possiamo fare grandi cose. Anche i nostri amici a 4 zampe hanno scelto di sostenere il progetto Tin Bota.