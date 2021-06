Rinforzi estivi, in arrivo 36 agenti della polizia di Stato

La Romagna avrà 67 unità della Polizia di Stato, oltre alle altreforze dell'ordine, per fare fronte alle esigente del territorio durante il periodo di vacanza, di queste 46 saranno a disposizione del Questore di Rimini per le esigenze di Riccione e Bellaria, ulteriori 6 unità presidieranno la stazione ferroviaria della “Perla Verde”.

“Il Piano per il potenziamento estivo dei servizi di vigilanza prevede l’arrivo a Rimini di 46 operatori della Polizia di Stato, oltre ai 6 operatori della Polizia ferroviaria destinati allo scalo di Riccione”. Ne danno notizia i parlamentari della Lega Jacopo Morrone e Elena Raffaelli che hanno ringraziato il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni a cui hanno rivolto l’invito di una prossima visita in Romagna. “Non possiamo che essere soddisfatti per la particolare attenzione rivolta alle esigenze del territorio riminese. Si tratta, infatti, di un consistente supporto nell’ambito della pubblica sicurezza, composto da 36 unità del reparto di prevenzione del crimine e 10 unità degli Uffici del Dipartimento della P.S.”.

"Il Capo della Polizia Prefetto Giannini non lascia a secco le località turistiche ed invia i rinforzi estivi" commenta il Sap il cui segretario regionale, Roberto Mazzini, già nei primi giorni del mese di maggio aveva posto attenzione al tema; viste le dinamiche dello scorso anno e la circolare ministeriale del mese di febbraio che poneva fine alla possibilità di aprire i posti estivi di Polizia e metteva in ombra la possibilità di avere i rinforzi dedicati. Un allarme raccolto dai sindaci di Riccione e Bellaria, dall’on. Tonelli della Lega che nella doppia veste di segretario generale aggiunto del SAP e deputato ha interessato i vertici del Ministero dell'Interno il sottosegretario On. Molteni e il Capo della Polizia Prefetto Giannini. "Ringraziamo e siamo soddisfatti del lavoro del Prefetto e delQuestore - prosegue Mazzini - che hanno fatto si che le nostre parole non rimanessero inascoltate, e di quanto operato dai vertici del Dipartimento della P.S. che hanno potuto e voluto dare la giusta attenzione a quella che forse è una delle mete preferite dai vacanzieri, la Riviera Romagnola. I rinforzi forniranno prezioso aiuto ai colleghi della Provincia, notoriamente oberati dall’intenso servizio in estate, soprattutto in questo difficile momento post-pandemico che necessità di sicurezza per valorizzare la ripresa nelle zone turistiche e di villeggiatura".