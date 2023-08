Riorganizzate sosta e viabilità, conclusi i lavori di riqualificazione di Piazzale Esperanto

Con l’installazione dei nuovi arredi sono ormai conclusi i lavori di riqualificazione di piazzale Esperanto, che rendono l’area antistante la stazione ferroviaria un rinnovato punto di riferimento per la mobilità sostenibile nel percorso casa-scuola-lavoro, collegando trasporto pubblico locale, ferroviario e ciclopedonale. Circa 95 mila euro il costo delle opere – finanziate dai contributi assegnati al Comune da Agenzia Mobilità Romagnola attraverso la Regione Emilia-Romagna per la qualificazione del trasporto pubblico locale – che da un lato prevedevano la riqualificazione e riorganizzazione del sistema di sosta e viabilità interna, e dall’altro un intervento di ammodernamento e rinnovamento di arredi e dotazioni a servizio di studenti e pendolari.

Accessibilità e mobilità sostenibile i principi alla base del primo stralcio di lavori, che hanno riguardato lo spostamento dell’attuale percorso ciclopedonale in modo da separare il traffico degli autobus e degli automobilisti da quello di ciclisti e pedoni. Un nuovo percorso protetto collega inoltre il grande parcheggio pubblico a fianco della stazione: i posti auto riservati alle persone con disabilità sono stati spostati più a ridosso del nuovo tracciato, mentre cinque stalli sono stati riservati alla sosta veloce (massimo 30 minuti), funzionale all’attività del bar della stazione e agli utenti del Centro per le Famiglie; nella direzione opposta, invece, il percorso ciclopedonale di piazzale Esperanto è stato ricongiunto con quello di via De Gasperi.

Per fluidificare il transito delle auto – spesso concentrate in un breve lasso di tempo nel corso della giornata, per lasciare o prelevare i pendolari – sono stati infine realizzati 15 stalli “Kiss and go”, in cui le auto possono fermarsi solo per il tempo strettamente necessario a far entrare o uscire dall’auto i passeggeri. Cinque, inoltre, gli attraversamenti pedonali, di cui quattro rialzati. Diversi anche gli interventi per migliorare l’accessibilità, come quelli alle banchine di attesa degli autobus, le rampe di accesso ai marciapiedi e lo spostamento degli stalli riservati alle persone con disabilità sul lato Rimini del piazzale, che presenta una pendenza minore.

La seconda parte del progetto di riqualificazione ha invece riguardato l’installazione degli arredi a servizio di utenti, pendolari e turisti: ai confini tra l’area di sosta e via Tosi/De Gasperi sono stati collocati 40 portabici, due panchine, due postazioni per la manutenzione delle biciclette, 15 paletti dissuasori e un display smart con tutti gli aggiornamenti sulle linee del trasporto pubblico locale. Nell’area di attesa vicina ai binari, invece, sono stati installati tre tavoli con sedute in acciaio e alluminio, una bacheca e un totem a pannelli solari per la ricarica di dispositivi elettronici.

L’intervento su piazzale Esperanto rientra fra le azioni previste dal Piano urbano della mobilità sostenibile dell’Amministrazione comunale, proprio in relazione alla sua funzione strategica per la città: la riqualificazione, la riorganizzazione e l’ammodernamento di viabilità, sosta e servizi hanno l’obiettivo di rendere l’area sempre più adeguata alle esigenze di pendolari, studenti, lavoratori, turisti e altre categorie di utenti, in un’ottica di accessibilità e sostenibilità ambientale.