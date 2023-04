Rissa tra spacciatori, interviene la Municipale: 3 arrestati

Si è concluso con tre arresti e un minorenne denunciato a piede libero il servizio portato a termine ieri dal Nucleo sicurezza urbana della Polizia Locale di Rimini mirato al contrasto dello spaccio di droga. L’operazione è scattata nella zona di piazzale Toscanini, dove il personale della polizia locale con l’ausilio dell’unità cinofila stava conducendo un’attività di osservazione e controllo nei confronti di un gruppetto di soggetti sospettati per traffico di sostanze stupefacenti. La situazione cambia improvvisamente quando tra i vari presenti nasce una violenta colluttazione, facendo immediatamente scattare l’intervento del personale della Polizia Locale. Comincia la fuga: chi scappa a piedi, chi invece sale sul Metromare per cercare di far perdere le proprie tracce. Gli agenti sono saliti in auto e hanno seguito il percorso, raggiungendo i fuggitivi scesi in corrispondenza di via Pascoli.



Quattro i fermati – di origine nordafricana, sprovvisti dei documenti di identificazione ma già noti per precedenti specifici - di cui tre maggiorenni accompagnati in carcere in attesa della convalida e un minorenne, per il quale è scattata la denuncia per spaccio e per il possesso di un’arma da taglio, sequestrata insieme a circa 170 grammi di hashish e di 450 euro in contanti proventi dell’attività di spaccio.



Sempre nella giornata di ieri la squadra di polizia giudiziaria della Polizia Locale, nel corso di un servizio di osservazione e controllo, ha denunciato un 47enne italiano per aver venduto alcuni 75ml di metadone a lui assegnati dal SERT.