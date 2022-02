Ritrovato cadavere in mare, la Procura dispone l'autopsia sui poveri resti

L'allarme è scattato intorno alle 10.45 di giovedì quando, dalla spiaggia del Bagno 68 di Rimini è arrivata la segnalazione di un cadavere che galleggiava nello specchio di mare antistante allo stabilimento balneare. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di porto e il personale del 118 mentre, nel frattempo, i poveri resti sono stati spinti dalla corrente fin sulla battigia. Il medico non ha potuto far altro che dichiarare il decesso e, poco lontano, sono stati trovati dei vestiti e uno zaino. Dai primi accertamenti il corpo, riaffiorato con solo la biancheria intima addosso, sarebbe quello di un 37enne cittadino della Repubblica Ceca. Il cadavere, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato quindi trasportato in obitorio per essere sottoposto ad autopsia per accertare le cause del decesso.