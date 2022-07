Una riviera in festa, fiumi di Rebola e il circo per i bambini nella seconda serata di un Mare di Rosa

La seconda serata della maxi manifestazione “Un mare di rosa” si conferma uno strepitoso successo: protagonisti il vino, la musica dal vivo e il Grande Circo. Dopo una prima serata animata da degustazioni e Un Mare di Fuoco, il sabato è stato Un Mare di Vino a impadronirsi della riva del mare. Tra i bagni 47 e 65 i banchetti degustazione delle

migliori cantine di Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini sono stati l’attrazione principale per gli amatori dell’evento, specialmente al corner di Rimini Rebola, dedicato ai 16 produttori di rebola riminese e allestito con lucine, sedute, ombrelloni e lettini a riva.

Tutto il percorso delle cantine ha visto un incessante flusso di ospiti che passeggiavano sulla risacca, negli splendidi colori di un tramonto infinito che ha inondato il cielo di striature rosa donando un’atmosfera ancora più magica all’evento. In sottofondo, la musica dal vivo, affidata alle profonde e romantiche sonorità di band locali e dj set, alternati ai chiringuiti.

Tutto pieno e pubblico in piedi, anche per la seconda serata, per il Grande Circo per Famiglie: le luci, le mascotte, i numeri di giocoleria, i prestigiatori, i fuochisti, hanno acceso gli animi delle famiglie accorse appositamente a riva per due ore di spettacoli. A chiudere le due serate dell’evento, i fuochi d’artificio sparati al bagno 78 alle 23. La prima edizione di Un mare di Rosa su due giorni si dimostra così una scelta vincente, che incontra il gusto di un pubblico che vive sempre di più la spiaggia dopo il tramonto.