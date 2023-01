Rivoluzione viabilità a San Martino dei Mulini, in partenza le modifiche sperimentali

Cambio di viabilità in vista per le vie di Sopra, del Piano e Busca: a partire da mercoledì 18 gennaio, infatti, entrano in vigore alcune modifiche alla circolazione del traffico nelle strade che spesso vengono utilizzate come scorciatoia e bretella di collegamento tra le vie Trasversale Marecchia e Marecchiese. La disposizione – al momento di carattere sperimentale – risponde inoltre alla necessità, segnalata a più riprese dai residenti di San Martino dei Mulini, di alleggerire un traffico veicolare sovradimensionato rispetto alle caratteristiche delle vie interessate.

A partire da mercoledì (18 gennaio), dunque, sarà vietato il transito in via del Piano e nel tratto di via di Sopra compreso tra le vie del Piano e di Sotto. L’ordinanza 108/2022 prevede anche un’eccezione per i veicoli di forze dell’ordine e servizio di emergenza, nonché per coloro che procedono in direzione di marcia via Busca-di Sopra, per le macchine agricole e i velocipedi, oltre che per i veicoli in uso da residenti, proprietari di immobili o attività nelle vie del Piano, di Sopra, di Sotto e Cupa (nel tratto compreso tra le vie Sapori e di Sotto).

Le disposizioni prevedono anche l’istituzione del doppio senso di marcia nel tratto di via Busca compreso tra le vie del Piano e Tamagnini, nonché dell’obbligo di precedenza in via Busca (all’incrocio con via II Agosto) e IV Agosto (all’intersezione con via Busca). Con l’entrata in vigore dell’ordinanza, gli agenti della Polizia locale della bassa Valmarecchia saranno presenti per presidiare il traffico e assistere gli automobilisti nel rispetto della nuova viabilità.