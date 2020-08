Ruba bottiglie di champagne per brindare alla Notte Rosa: arrestato

Voleva brindare alla Notte Rosa in grande stile, con quattro bottiglie di champagne. Ma senza pagarle. Un 56enne originario della provincia di Cuneo è stato arrestato ieri dalla Polizia di Stato di Rimini per furto aggravato. È stato infatti fermato nelle gallerie del centro commerciale Le befane con quattro bottiglie di champagne rubate e nascoste in uno zainetto. L'uomo, già denunciato in passato per "Invasioni di terreni o edifici", "Lesioni colpose" e condannato per detenzione di droga ai fini di spaccio nel gennaio 2019, è stato sottoposto a rito direttissimo questa mattina.

È stata una segnalazione al 112 intorno alle 13.15 a fare scattare l'intervento delle Forze dell'ordine. Il 56enne si aggirava con fare sospetto tra le corsie del supermercato e una volta nel reparto alcolici, ha prelevato quattro confezioni di champagne per un valore di 160 euro. Spostatosi nel reparto biologico, zona del supermercato più nascosta e meno frequentata, ha rotto le confezioni dotate di antitaccheggio nascondendole sotto una corsia del reparto. Infilate le bottiglie nello zaino, l'uomo ha attraversato le casse e le barriere anti taccheggio senza problemi, ma ad attenderlo ha trovato la Polizia alla quale riferiva di avere rubato le bottiglie in questione per festeggiare la Notte rosa.

(fonte Agenzia Dire)