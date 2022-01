Ruba cuffie wireless e gin nel centro commerciale, ladro in manette

Il personale delle Volanti della Questura di Rimini è intervenuto presso il centro commerciale "Malatesta" dove il personale della sicurezza aveva bloccato un ladro. Gli agenti arrivati sul posto hanno accertato che il malvivente, un marocchino 25enne, si era impossessato di due confezioni di cuffie wireless e dopo aver rotto la placca anti-taccheggio le aveva fatte sparire nelle tasche così come una cassa acustica. Non contento, il ladro si era poi spostato nel reparto liquori dove aveva fatto sparire nei pantaloni una bottiglia di superalcolici. Ignaro di essere sorvegliato dalle telecamere, il 25enne si era avviato verso le casse self-service per pagare solo una bottiglia di vino. Fermato dalla sorveglianza e portato negli uffici, la refurtiva per un valore di 100 euro è stata recuperata mentre il malvivente è stato preso in carico dagli agenti che lo hanno arrestato con l'accusa di furto aggravato.