Ruba zaino nell'atrio della stazione, il malvivente catturato dalla Polfer

Nelle prime ore di martedì mattina un viaggiatore ha chiesto l'aiuto degli agenti della Polfer, in servizio presso la stazione di Rimini, dopo essere stato derubato. La vittima ha raccontato di aver lasciato incustodito il proprio zaino per qualche minuto nell'atrio dello scalo ferroviario e, mentre si fumava una sigaretta, qualcuno se ne era impossessato. Gli agenti hanno quindi controllato le telecamere di sorveglianza e nelle immagini hanno riconosciuto come autore del colpo un 43enne, originario di Lecce e già noto alle forze dell'ordine, che dopo aver preso lo zaino si allontanava in tutta fretta. Il personale della Polfer è riuscito a rintracciare il malvivente, che si era spostato nella stazione del Metromare, e a bloccarlo con ancora la refurtiva in mano. Arrestato per furto aggravato, e denunciato per inosservanza del foglio di via obbligatorio, il 43enne è stato processato per direttissima. L'uomo è stato quindi condannato a 6 mesi di reclusione con la sospensione della pena subordinato allo svolgimento di lavori di pubblica utilità per un mese.