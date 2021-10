Sadegholvaad: serve subito un superbonus per la rigenerazione degli alberghi

Il superbonus per la riqualificazione delle strutture alberghiere contribuirà a far ripartire il turismo: il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, interviene su uno dei temi centrali affrontati al Ttg, in corso alla fiera della città romagnola. Ovvero, "la ripartenza dell'intero comparto turistico passa dalle risorse del Pnrr- riferisce il primo cittadino- e da come i soggetti pubblici e privati sapranno mettere a frutto questa opportunità". Proprio dal Ttg di Rimini emerge per Sadegholvaad "la voglia degli operatori di investire". "E se modernizzazione è la parola chiave- precisa- questa non può che riguardare tanto le infrastrutture quanto l'offerta dei servizi, a partire dalla rigenerazione delle attività ricettive". Proprio quest'ultima è uno degli obiettivi del 'Pnrr turismo' ed è "fondamentale nel progetto di rilancio dell'immagine del Paese e della nostra riviera", chiosa. Di qui l'auspicio che il pacchetto di misure di circa 2 milioni di euro, rilanciato dal ministro Garavaglia proprio dal Ttg, "trovi immediata applicazione, a partire dall'introduzione del superbonus dell'80% per le imprese alberghiere", cui dovrebbe aggiungersi un contributo a fondo perduto fino a 40.000 euro. L'input al restyling è stata "un'azione troppe volte ritardata, richiesta a gran voce sia dagli operatori, sia dai Comuni", puntualizza, tutti consapevoli che "il rilancio passa necessariamente dalla capacità di mettere i privati nelle condizioni di investire, affiancando i processi di trasformazione delle città". Sadelghoovad parla infine di Rimini come "caso scuola" in Italia, "un esempio di rigenerazione urbana che farà da traino a investimenti privati".