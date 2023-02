Le sale dell'hotel si trasformano in un mercatino vintage, oltre mille vestiti in cerca di nuova vita

È la seconda vita di capi d’abbigliamento e accessori. È second hand bello e come nuovo. Più di mille tra vestiti, borse, capi spalla, scarpe, cinture, per ogni stagione non saranno gettati via o lasciati a dormire dentro armadi e soffitte. Diventano invece protagonisti della prima edizione di “Dress For Love”, un’asta lunga un giorno per promuovere cultura riciclo, sostenibilità sociale, economica, contro scarto o spreco e destinata, ogni anno, a sostenere associazioni di volontariato e terzo settore del territorio riminese.

La vendita aperta a tutta la cittadinanza è in programma domenica 26 febbraio, dalle ore 9.30 alle ore 21, nelle sale dell’Open Hotel di Rimini (Marina Centro - Viale Misurata). Il suo obiettivo è aiutare con quanto raccolto dalla vendita dei lotti, l’associazione “Sostieni il Sostegno” e la sua missione a fianco delle attività di sostegno educativo di tutte le scuole Karis di Rimini e Riccione: dagli asili fino ai licei.

Uno dei temi più importanti affrontati oggi dalla scuola è, infatti, inclusione e accompagnamento nel percorso educativo, di bambine, bambini, giovanissimi e adolescenti, con diverse abilità, deficit fisici, disturbi cognitivi e comportamentali. In particolare autismo. Il loro numero è in aumento e serve subito un numero sempre più elevato di insegnati e educatori di sostegno in grado di seguirli. Il costo di questo impegno educativo per le scuole pubbliche e partitarie del nostro territorio è coperto dall’amministrazione pubblica solo durante le elementari. Rimangono escluse scuole infanzia, medie e superiori.

Sono raccolti in sole due settimane e solo attraverso passa parola e promozione sui social (https://www.instagram.com/dressforlove_rn/?hl=it) più di mille lotti. Si va dai capi griffati, al ricercatissimo vintage, fino allo sportwear per giovani e giovanissimi. Metà del ricavato dalla vendita di ogni singolo capo va al proprietario e metà a "Sostieni il Sostegno". Ma è da segnalare come praticamente ogni proprietario, abbia già scelto di donare l’intera cifra alle scuole Karis.

Palcoscenico di “Dress For Love”, e partner dell’iniziativa di raccolta fondi, è Open Hotel, inaugurato a Rimini lo scorso ottobre. Open Hotel, innovativo, smart ed eco green, propone una formula di soggiorno caratterizzata da nuove tecnologie, attenzione alla sostenibilità e cura del design italiano. Un nuovo concetto di accoglienza dedicato sia a ospiti provenienti da tutto il mondo ma soprattutto uno spazio a disposizione dei riminesi, con la volontà di diventare un punto d’incontro, di scambio e un workspace collettivo.