Verucchio si promuove a Tourisma, il Salone del Turismo archeologico e culturale di Firenze

Sempre presente fin dalla prima edizione del 2015, il comune di Verucchio sarà protagonista anche della decima edizione di TourismA, il Salone del Turismo archeologico e culturale organizzato da Archeologia Viva nella superba cornice del Palazzo dei Congressi di Firenze in programma fra venerdì 23 e domenica 25 febbraio. Lo farà attraverso la Cooperativa Atlantide che gestisce il Museo Civico Archeologico e la Rocca Malatestiana e promuoverà le due bomboniere culturali all’interno dello stand di Visit Romagna, ma anche con lo straordinario rinvenimento degli affreschi del Trecento Riminese rinvenuti nel Convento di Santa Croce di Villa Verucchio.

In collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Comune di Verucchio e Cooperativa Atlantide hanno infatti organizzato per domenica 25 alle 12 in San 4 la conferenza pubblica dal titolo "Il tesoro nascosto di Santa Croce a Verucchio: gli affreschi trecenteschi di Pietro da Rimini, tra Giotto e Bisanzio" che vedrà lo storico dell’arte Alessandro Giovanardi raccontare l’incredibile scoperta e il percorso di recupero e valorizzazione in corso. "Una scoperta che apre nuove prospettive nella comprensione della pittura riminese del Trecento e può contribuire a ridefinire la storia artistica e spirituale della regione tra XIII e XIV secolo" sottolinea Giovanardi.

Le iniziative nel fine settimana

Nel weekend inoltre nello spazio di Visit Romagna si terranno dei laboratori sulla Lavorazione dei Metalli, condotti dal personale esperto proveniente dal Museo Archeologico di Verucchio, dal Museo Archeologico di Forlimpopoli, dal Museo della Delizia Estense del Verginese e dalla Rocca di Riolo Terme Museo del Paesaggio dell'Appennino Faentino.

L'evento offrirà un'esperienza sull'archeologia, con un focus sulle diverse epoche storiche rappresentate nei quattro musei partecipanti. Sarà un'occasione per esplorare le tecniche di lavorazione dei metalli nel corso del tempo, offrendo ai partecipanti una visione delle pratiche artigianali attraverso le varie ere storiche e occasione per portarsi a casa un piccolo ricordo di TourismA e dei quattro Musei archeologici del circuito AmaParco.

Esprimono tutta la soddisfazione dell’amministrazione la sindaca Stefania Sabba e l’assessora alla cultura Linda Piva: “Riconoscimenti come quelli del TourismA, che ci vede presenti al principale appuntamento nazionale sul turismo archeologico fin dal primo momento, vengono a confermare la bontà degli investimenti economici e di energie umane fatti negli anni per i nostri tesori culturali. E’ anche grazie alla salvaguardia del nostro passato e alla promozione di ciò che la storia ci ha trasmesso che si costruisce un futuro certamente migliore e oltre che un dovere, è un vero piacere per chi amministra cercare di promuovere azioni sempre più efficaci per riuscirvi: il nostro Museo e la nostra Rocca si aprono sempre più al mondo e hanno relazioni con la scuola e gli altri contenitori del Belpaese che eventi come questo consolidano ancor più. Ringraziamo Visit Romagna, la Cooperativa Atlantide e la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini per il bellissimo programma che ci vedrà ancora una volta fra i protagonisti assoluti di TourismA”