Per Avis un 2023 positivo sul fronte della raccolta di sangue ed emoderivati

Si è svolta Sabato 23 Marzo la 46esima Assemblea Provinciale dell’Avis di Rimini dal titolo “La Scelta che unisce”. Sono intervenuti come graditi ospiti Francesca Raggi, direttore medico Presidio Ospedaliero Rimini e nel suo intervento ha ringraziato Avis per i brillanti risultati della raccolta sangue ottenuti nell’anno 2023, l’Assessore alle Politiche per la Salute Kristian Gianfreda ha esaltato il mondo del Terzo Settore e di Avis come elemento fondamentale per la crescita di una società civile, sempre più solidale ed accogliente.

Nel suo intervento il presidente provinciale Pietro Pazzaglini ha illustrato i lusinghieri obbiettivi di raccolta di sangue ed emoderivati raggiunti nell’anno 2023, anticipando progetti e sfide che vedranno coinvolte le 11 Sezioni Avis presenti nel territorio provinciale. Momento clou dell’Assemblea è stata la sottoscrizione di un protocollo d’intesa dal titolo “Solidarietà+Sport=Salute”, sottoscritto dal presidente provinciale del Coni Rodolfo Zavatta ed il presidente provinciale Avis Pietro Pazzaglini.

Con questo importantissimo protocollo di collaborazione, Coni ed Avis assumono il reciproco impegno alla divulgazione dei rispettivi valori, etici, morali e sociali di cui sono portatori, coinvolgendo le proprie strutture a tutti i livelli attraverso la realizzazione di iniziative comuni. E’ questo un ulteriore impegno di cui Avis è lieta e orgogliosa di farsi carico nei confronti del territorio della provincia, testimoniando un impegno a 360 gradi a sostegno dei bisogni e delle aspettative delle categorie sociali più svantaggiate.