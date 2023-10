San Gaudenzo, il Vescovo incontra le autorità: "Un momento di ascolto reciproco e costruttivo"

Alle ore 16 di sabato come da tradizione, in occasione di San Gaudenzo, Patrono della Città e della Diocesi di Rimini, il Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi ha incontrato le autorità in Sala San Gaudenzo, “con l’idea – il cui testimone mi è stato consegnato dal mio predecessore, il Vescovo emerito mons. Francesco Lambiasi – di ritrovarsi assieme a persone che – con compiti e sensibilità differenti – hanno a cuore il bene della casa comune che è Rimini e il suo territorio” ha detto mons. Anselmi accogliendo le autorità nella Sala disposta a cerchio.

"A tema dell’incontro la comunità civile, per la quale chiedo a nome della Chiesa di Rimini stimoli e suggerimenti. – ha proseguito il Vescovo – Questo vuol essere un momento di ascolto reciproco e costruttivo. Rimini è una città, un territorio in cui la comunità cristiana è ancora abbastanza numerosa, una bella presenza con tante parrocchie, numerose associazioni, realtà diverse e composite. Cosa possiamo fare insieme per il bene di tutti?”.

Il Vescovo Nicolò ha citato tre punti, sviluppati successivamente anche nell’Omelia: l’unità, le persone fragili, deboli e sofferenti, i più piccoli, gli ammalati e gli anziani, i giovani Il dialogo è proseguito per circa 90 minuti, con molti interventi, e altri che solo per mancanza di tempo sono rimasti inespressi “a voce alta”.

Il Vescovo ha ringraziato tutti i presenti e a tutti ha fatto dono della Laudate Deum, la recentissima esortazione apostolica a tutte le persone di buona volontà sulla crisi climatica di Papa Francesco.