Dal dog park alla richiesta di nuovi lampioni, i cittadini presentano i progetti per il Bilancio partecipato

Alcuni giorni fa si è svolto un incontro con i proponenti del Bilancio Partecipativo durante il quale sono stati presentati tutti i progetti, presentando motivazioni della ammissibilità o non ammissibilità di ciascuno. Afferma l’assessore al Bilancio Elisa Malpassi: "Si è trattato di un'opportunità importante e finalmente in presenza di potersi confrontare con i cittadini e conoscere meglio esigenze e problematiche del territorio. Allo stesso modo per i cittadini è stata un'occasione di conoscere meglio come funziona una Pubblica Amministrazione e quali sono le modalità per effettuare interventi e gli strumenti di cui si dispone. Siamo soddisfatti di questa opportunità e dei progetti che sono pervenuti. Ora siamo pronti alle successive fasi".

Dei 17 progetti inizialmente previsti, sono 12 quelli ritenuti ammissibili per fattibilità e capacità di rientrare nei limiti di spesa di 12.500 euro a progetto. Ecco dunque i progetti fra cui si voterà: Rossi Enrico Maria - Santa Maria in Pietrafitta - Installazione area fitness outdoor via Sardegna e via Andruccioli. Barilari Filippo - Pianventena - Illuminazione pubblica via Vallette. Bruscaglia Alex - Pianventena - Installazione giochi per bambini e ragazzi via Asti, Aldo Moro e Napoli. Gonnelli Monica - Santa Maria in Pietrafitta - Illuminazione pubblica via Mosca Monteloro. Andreini Alessandro - capoluogo - Postazione multimediale polivalente. Ottaviani Denise - Santa Maria in Pietrafitta - Illuminazione pubblica via cassandro. Buresta Diego - capoluogo - Ripristino tratto river da panificio a Circolo Arci. Della Biancia Silvia - Montalbano - Creazione di un dog park presso il Parco di Montalbano. Mazzini Monica - capoluogo - Sostituzione fioriere Piazza Silvagni. Malpassi Marco - Santa Maria in Pietrafitta - Illuminazione via Umbria. Vico Marika - Montalbano - Installazione di un monumento legato al recupero del ferro nella piazzetta di Montalbano. Bartoletti Riccardo - Capoluogo - Sostituzione impianto di illuminotecnica del teatro A. Massari con attrezzatura led.

Ora i proponenti sono invitati a realizzare una breve presentazione della propria proposta, realizzando un video o un'immagine specificando il titolo, la frazione, il proponente e una breve presentazione del progetto. A fine aprile queste proposte verranno presentate alla cittadinanza tramite la pagina Fb comunesgm. A maggio si aprirà la fase di voto che, come lo scorso anno, si svolgerà in presenza e tramite questionario google. Tutte le fasi verranno opportunamente comunicate.