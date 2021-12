San Giovanni continua con le iniziative solidali e di sostegno alle situazioni di fragilità. Col Sorriso odv ha espresso il desiderio, lo scorso novembre, in occasione delle iniziative per Giornata contro la Violenza sulle Donne, di offrire il proprio contributo attraverso un auto finanziamento. Le volontarie dell'Associazione, infatti hanno realizzato delle composizioni con piantine grasse in vasetti e tazzine di ceramica, quale idea regalo. Sono state realizzate circa un centinaio di composizioni dalla cui vendita è stato possibile raccogliere € 600 che sono state versate, tramite bonifico, al conto corrente di Mondo Donna onlus che gestisce la Casa i Servizi Distrettuali per donne vittime di violenza. Sabrina Galanti e Raffaella Rossi, referenti dell'Associazione, sono sorprese ed entusiaste dell'importante riscontro che si è verificato sia tramite il passa parola che con la partecipazione all'iniziativa Risvolti di Donna a Teatro A. Massari.

Profonda la soddisfazione espressa dalla Vice Sindaco Michela Bertuccioli per questo importante risultato che va a sostenere "in maniera concreta, una realtà importante del nostro territorio, in grado di migliorare la qualità di vita delle donne ospitate e dei loro figli. Si tratta di realtà e servizi che operano quotidianamente con professionalità ed umanità in situazioni di emergenza o, ancor prima, nella fondamentale opera di prevenzione del fenomeno. Il messaggio di vicinanza da parte di "Col Sorriso" e dei cittadini ancora una volta è stato intenso e non può che riempire di orgoglio."