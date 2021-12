San Giovanni in Marignano si prepara al Fantanatale

Dopo un anno di attesa torna il FantaNatale, il concorso a premi a cura dell'Associazione commerciale Granaio dei Malatesta di San Giovanni in Marignano con una proposta davvero imperdibile. Dal 2 dicembre al 3 gennaio, facendo spesa negli esercizi marignanesi, sarà infatti possibile partecipare ad una nuova edizione del concorso. “Dal 2 dicembre 2021 al 3 gennaio 2022, acquista nelle attività aderenti e avrai in omaggio una cartolina, compilala con i tuoi dati, consegnala e imbucala in una delle apposite buchette presenti in ciascun punto vendita aderente all’iniziativa: potrai partecipare all'estrazione di uno dei 5 buoni spesa spendibili nelle attività commerciali marignanesi. L'estrazione si svolgerà come di consueto il 6 gennaio in occasione della Festa della Befana in Piazza Silvagni”.

Afferma Monica Mazzini, Presidente dell'Associazione commerciale: "Questo concorso è ormai una delle iniziative tradizionali del Natale marignanesi. Quest'anno abbiamo pensato ai buoni spesa per offrire un dono e nello stesso tempo un sostegno alle famiglie marignanesi. Ci siamo ispirati ai giochi di società per creare un'edizione innovativa e speriamo che tantissimi possano approfittare di questa opportunità". Grande apprezzamento per il lavoro svolto anche da parte del Sindaco Daniele Morelli e dall'Assessore alle Attività Economiche Nicola Gabellini : "Il commercio marignanese è davvero una risorsa importante per il nostro Comune. Un contributo importante per la vivacità del nostro borgo e un servizio ai nostri cittadini. La stretta sinergia tra Amministrazione e associazione commerciale ha permesso la riconferma di questo atteso ed importante concorso, che è ormai diventato una tradizione per il commercio Marignanese. Siamo dunque davvero felici del risultato raggiunto grazie a questa ormai consolidata sinergia con il Granaio dei Malatesta."