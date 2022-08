Il paese studia un piano di sviluppo turistico, viaggio tra le eccellenze con l'assessore Andrea Corsini

L'assessore regionale Andrea Corsini ha trascorso la mattinata di martedì (2 agosto) a San Giovanni in Marignano. Presenti il sindaco Daniele Morelli e gli assessori Nicola Gabellini e Gianluca Vagnini che hanno presentato la rigenerazione urbana, parlato dell'ultima edizione de "La Notte delle Streghe", delle prospettive turistiche e commerciali di San Giovanni, nonchè di Palazzo Corbucci, che hanno visitato insieme ad Aps Pro Loco dopo un giro nel centro. A seguire si sono recati in visita a Riccione Piadina per conoscere un'altra delle eccellenze territoriali e la novità di Piadina Experience, un viaggio multimediale sulla piadina romagnola, dalle origini ai giorni nostri.

"E' per noi fondamentale – afferma il Sindaco Morelli - avvertire la vicinanza della Regione e il suo accompagnamento. Un grande grazie ad Andrea che a giugno ha partecipato a "La Notte delle Streghe" ed oggi è qua a rinnovare il suo sostegno, ma si è messo anche in ascolto delle opportunità, progetti e proposte del nostro territorio. Grazie a nome di tutta la comunità marignanese".