San Patrignano, Red Ronnie indagato per diffamazione nei confronti dell'ex autista Delogu

Red Ronnie è indagato per diffamazione nei confronti di Walter Delogu, papà della conduttrice Andrea Delogu, ex autista e tra i più stretti collaboratori di Vincenzo Muccioli - fondatore della comunità di San Patrignano - poi divenuto uno dei suoi principali accusatori. Come lui, indagati anche i figli di Muccioli, Giacomo e Andrea. Sotto accusa alcune dichiarazioni fatte nella docuserie Netflix "Sanpa".

Walter Delogu aveva dato inizio a una battaglia legale nelle settimane immediatamente successive all'uscita della serie, ritenendo diffamatorie le parole utilizzate nei suoi confronti. La Procura di Rimini ha notificato al critico musicale e ai fratelli Muccioli l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Un atto dovuto, dopo il quale gli indagati possono organizzare la loro difesa. L'articolo completo su Today.it.