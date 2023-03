Sanità in crisi, Raffaelli: "Al convegno di Riccione mi aspetto un mea culpa e no scontri con il governo"

“L’auspicio è che l’evento sulla sanità e il ‘nostro sistema territoriale’, in programma per la sera del 29 marzo a Riccione, non diventi l’ennesima occasione per radicalizzare lo scontro su un tema così delicato, scaricando colpe inesistenti su un Governo nazionale operativo da pochi mesi e che certamente non ha alcuna responsabilità sui tagli lineari effettuati sul sistema sanitario regionale dalle Giunte di sinistra dell’Emilia-Romagna nel giro di un decennio”.

Così in una nota la capogruppo della Lega in Consiglio comunale Elena Raffaelli, che si è detta stupita anche per la mancanza dell’assessore/professore Gianluca Garulli tra i relatori pubblicizzati nel volantino di annuncio dell’evento.

“Disaccordi con gli interlocutori o con il sindaco Daniela Angelini? Chissà? Ma non è questo il fatto più importante. Ciò che conta è che emerga un’analisi della realtà finalmente priva della solita propaganda autoassolutoria dei vertici della sanità regionale e romagnola. E’ infatti innegabile che dal Governo tecnico di Mario Monti in poi, quindi tutto il periodo a guida Pd, la sanità pubblica ha dovuto fare a meno di 37 miliardi che si sono tradotti in tagli di servizi. L’emergenza Covid, poi, ha fatto esplodere le grandi criticità già presenti nel sistema sanitario dell’Emilia-Romagna, di certo uno dei migliori del Paese ma che sta subendo continue pesanti sforbiciate ai servizi complici gli sprechi, la mancata programmazione e la cattiva organizzazione che hanno portato al pesantissimo buco di oltre 800 milioni".

"L’auspicio è quindi quello che nessuno dei relatori, a cominciare dall’assessore regionale Raffaelle Donini, scarichi la responsabilità dei conti in rosso 2022 al Governo ma reciti finalmente un atteso ‘mea culpa’ - aggiunge Raffaelli -. E’ legittimo che tutte le Regioni richiedano un giusto riconoscimento in termini economici rispetto agli sforzi fatti durante l’emergenza, ma il disavanzo dell’Emilia-Romagna è troppo sproporzionato rispetto a quello di altre Regioni che hanno avuto un analogo impatto Covid. Insomma, la sanità regionale ha un costo smisurato rispetto ad altre realtà che garantiscono servizi altrettanto eccellenti e non riesce a rispondere alle esigenze dei territori. Dunque, se si parla di prospettive territoriali, ci illustrino i vertici sanitari il sistema che ci viene prospettato con dati certi e servizi garantiti”.