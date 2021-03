Addio al pittore Astolfi, l'artista di poetiche opere tra fiori, bauli e orologi

Addio al pittore Adolfo Astolfi. L'artista santarcangiolese si è spento lunedì a 79 anni. A ricordarlo tanti santarcangiolesi, che custodiscono nelle loro case le sue poetiche opere, i suoi acquerelli con fiori, orologi e bauli.

A esprimere dolore per la sua scomparsa l'associazione Noi della Rocca, l'artista Tiziano Corbelli e la sindaca Alice Parma. "La sua immagine più nota è forse quella che realizzò nel 1989 per la prima edizione di Balconi Fioriti, così emblematica di tutta la sua produzione pittorica", afferma il primo cittadino - Per tanti anni, a coronamento dell'iniziativa organizzata da Noi della Rocca, Astolfi era solito realizzare un dipinto per premiare il balcone più bello. È in questo modo che mi piace ricordarlo: come l'artista capace di dare agli oggetti inanimati una vita sognante, di farli vivere con i suoi colori tenui eppure vivaci. Come in uno dei tuoi quadri, Aldo, allegria e leggerezza sembrano ormai lontane e velate di malinconia. Ti salutiamo con affetto stringendoci intorno alla tua famiglia".