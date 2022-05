Santarcangelo, dopo il passaggio del Giro d’Italia riprendono i lavori sulla rete idrica

Riprenderanno subito dopo il passaggio del Giro d’Italia i lavori di Hera per il completo rifacimento della rete idrica su via Saffi, piazza Balacchi e su via Massani a Santarcangelo di Romagna, nonché il contestuale rinnovo degli allacciamenti. A partire dal 19 maggio, infatti, il cantiere si sposterà all’incrocio tra le vie Saffi, Battisti e Ruggeri che sarà completamente chiuso al traffico veicolare, ma resterà accessibile ai pedoni. I veicoli provenienti da via Pio Massani dovranno dirigersi in piazza Balacchi e svoltare a destra in via Aurelio Saffi in direzione monte. Imboccando poi Contrada dei Fabbri sarà possibile scendere in via del Platano e in via Ruggeri. Il tratto di via Cesare Battisti tra via Saffi e la vecchia pescheria sarà chiuso al traffico e alla sosta, mentre nel primo tratto della via, dall’incrocio con via De Bosis fino alla vecchia pescheria, entrerà in vigore il divieto di sosta e il doppio senso di marcia per i mezzi di soccorso e per le attività di carico/scarico.