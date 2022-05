Santarcangelo, il Piedibus compie dieci anni: il saluto alle linee Pascoli, stazione e centro storico

Mercoledì mattina la sindaca Alice Parma, la vice sindaca con delega all’Ambiente e alla Mobilità, Pamela Fussi, e l’assessora alla Scuola e ai Servizi scolastici, Angela Garattoni, hanno portato il saluto dell’Amministrazione comunale alle tre linee del Piedibus nel capoluogo – via Pascoli, stazione/piscina e centro storico – in occasione dei primi dieci anni di attività del servizio.



Il saluto a bambini e bambine è stata anche l’occasione per un confronto con gli accompagnatori – genitori e nonni – in merito all’andamento del Piedibus in questi anni di pandemia e sulle azioni da mettere in atto per un consolidamento del servizio in futuro. A questo proposito, si è concordato di fissare nelle prossime settimane – dopo la conclusione della scuola – un incontro tra Amministrazione e volontari per un confronto in merito.



Gli accompagnatori, inoltre, hanno espresso il loro apprezzamento per l'istituzione della strada scolastica intorno alla Pascucci, e più in generale per gli interventi realizzati per garantire l'accesso a scuola in sicurezza.



“Come Amministrazione crediamo molto nel Piedibus – hanno detto in sostanza le tre amministratrici ai bambini – un progetto che ha anticipato di diversi anni i principi poi confluiti nel Piano urbano della mobilità sostenibile. Oltre al beneficio ambientale derivato dal fatto che andate a scuola a piedi senza utilizzare l’auto, il Piedibus rappresenta anche un’occasione di socializzazione e vi offre la possibilità di fare movimento prima di entrare in classe. La presenza dei nonni accanto ai genitori, inoltre, dà la possibilità di creare relazioni intergenerazionali importanti per giovani e meno giovani” hanno aggiunto Parma, Fussi e Garattoni, ringraziando bambini e accompagnatori per il loro impegno, che consente di dare continuità al Piedibus.



Avviato a Santarcangelo nel 2012, il Piedibus ha raggiungo nel 2022 il decimo anno di attività, coinvolgendo nel corso del tempo decine di bambini e bambine. Una trentina i partecipanti presenti questa mattina, sul totale di oltre 40 che solitamente prendono parte alle tre linee attive nel capoluogo.