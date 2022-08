Bacheca sotto il municipio distrutta. "Non è la prima volta, ennesimo sfregio alla Lega"

La segnalazione arriva da Marco Fiori, della Lega di Santarcangelo. Ennesimo atto vandalico e bacheca del partito, posta sotto al municipio, distrutta. “Si tratta dell’ennesimo sfregio alla Lega – dice Fiori -. Per l’ennesima volta è stata distrutta la nostra bacheca sotto al Palazzo Comunale. In pieno periodo elettorale in cui le sinistre alimentano l'odio verso di noi, non si può assolutamente attribuire il gesto ai soliti balordi".